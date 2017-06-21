Грызлов не видит угрозы прекращения минского процесса по Донбассу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (175)

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов полагает, что все участники контактной группы поддерживают минские соглашения по Донбассу.

"Я считаю, минский формат — это тот документ, который идеален для решения конфликта… И сейчас ни одна из сторон, участвующих в заседании контактной группы, не оспаривает целесообразность работы дальше по формату минских соглашений, поэтому они должны оставаться", — сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Я не вижу угрозы прекращения именно минских соглашений, процесса минского ", — добавил Грызлов.