Закон о Донбассе не должен быть принят в редакции Киева, считает Грызлов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса не должен быть принят в редакции, которая обсуждается сейчас на Украине, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Я считаю, что этот закон не должен быть принят в той редакции, которая сейчас обсуждается. Это абсолютно точно", — сказал Грызлов.

По его словам, возможное введение военного положения, которое предусматривается законопроектом — это легитимизация военных действий. "То есть, если вооруженные силы Украины получат все основания для ведения боевых действий, то это приведет к ожесточению на линии соприкосновения и к дополнительных жертвам", — подчеркнул Грызлов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.