Грызлов: ОБСЕ не может определить, кто начинает перестрелки в Донбассе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не справляются с задачей по определению того, кто конкретно начинает перестрелки на востоке Украины, нарушая режим прекращения огня, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, ОБСЕ пытается определить, кто начинает каждую возникающую перестрелку.

"У них это очень сложно получается, потому что перестрелки в основном в ночное время, и ночью СММ ОБСЕ не работает. Они могут только фиксировать наличие выстрелов, но даже не определяют, с какой стороны летят гранаты, мины или просто чьи-то пули", — сказал Грызлов.

По его словам, специальная мониторинговая миссия "на сегодняшний день должна фиксировать не только сколько обстрелов было, а фиксировать, с какой стороны сколько и кто первый начал". "К сожалению, с этим они не справляются сегодня", — подчеркнул Грызлов.