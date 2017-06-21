Ситуация в Донбассе за три года не изменилась, считает Хуг

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменилась за последние три года, стороны конфликта не желают выполнять договоренности, в том числе об отводе вооружения, заявил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"По обе стороны линии соприкосновения сохраняется та же ситуация, о которой мы пишем в своих отчетах последние три года. Нежелание сторон следовать минским соглашениям, наличие тяжелого вооружения в местах, где их быть не должно", — сказал Хуг.