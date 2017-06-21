В Лондоне тысячи человек вышли на акции протеста

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько тысяч человек по всему Лондону принимают участие в акциях протеста против политики властей Великобритании. Экстремальная для города жара – около 34 градусов – не сорвала планы активистов.

Now, protest in West London agains Theresa May pic.twitter.com/LNQiJ0qxiY — Lujan Scarpinelli (@lujanscarpi) 21 июня 2017 г.

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Днем шествие прошло с запада Лондона к резиденции премьер-министра и парламентской площади. Его участники требовали от правительства расследования причин пожара в жилом доме Grenfell Tower и немедленного обеспечения жильем пострадавших от пожара. На подходе к резиденции премьера кто-то пытался использовать дымовую шашку, однако другие участники акции при помощи полиции пресекли это. Через несколько минут у ворот резиденции завязалась потасовка, раздались крики. Участников инцидента разняли, одного задержали дежурившие на месте полицейские. Несколько человек попытались штурмовать ворота резиденции премьера, однако на их пути встали около десятка полицейских.

К настоящему времени ситуация у Даунинг-Стрит нормализовалась.

Сотни человек собрались на Парламентской площади. Они протестуют против положений представленной в среду королевой в парламенте программы работы кабинета министров под руководством премьера Терезы Мэй. Люди выражают поддержку пострадавшим от пожара в Grenfell Tower и скандируют "Жизни бедных тоже важны".

"Пусть они видят, сколько нас тут. Тори должны знать, что мы не довольны их властью. Их власть для белых и богатых. Тори должны уйти", — сказала РИА Новости участница митинга у парламента Джоанна. Ее поддержала стоящая рядом группа студентов.

"Джереми (лидер оппозиции Джереми Корбин), только Джереми! Вы видели, какая у Мэй была предвыборная программа? Поэтому много голосов ушли Корбину. А сейчас, после всего, что было в парламенте (тронная речь королевы), всем стало понятно, что это правительство не для людей. Оно ведет страну к расколу и катастрофе", — сказал в свою очередь другой участник акции, представившийся Самиром.

Во время митинга у парламента полиция вывела из толпы и, возможно, задержала одного из участников акции, который начал проявлять агрессию и кричать на других протестующих.

Полиция в настоящее время не может назвать точное количество участников акций протеста в Лондоне.

"Я думаю, сейчас такой цифры не существует. Все продолжается… Да, я думаю, что могу подтвердить, что собравшихся сотни или даже тысячи", — сказал РИА Новости представитель штаба по обеспечению порядка.

Вечером в Лондоне также пройдет марш против расизма.