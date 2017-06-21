Хуг заявил, что стороны конфликта в Донбассе не помогают работе СММ ОБСЕ

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Обе стороны конфликта на юго-востоке Украины не желают оказывать содействие работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил в среду первый замглавы СММ Александр Хуг.

"Работе наших гражданских невооруженных наблюдателей мешают не только мины, но также нежелание сторон содействовать нашей работе. Сегодня я был участником патруля, который пересекал линию соприкосновения много раз, и нам было отказано в возможности от обеих сторон — как от украинской, так и от так называемой "ДНР" — задокументировать результаты конфликта и разрушения", — сказал Хуг на брифинге в Донецке.