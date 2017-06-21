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В мире

Тронная речь Елизаветы II: все "опасное" для премьера осталось за скобками

19:4821.06.2017
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© AP Photo / Matt Dunham, Pool, File Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Архивное фотоКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham, Pool, File

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая в тронной речи в парламенте представила программу правительства на ближайшие два года: никаких сенсационных объявлений не было, а самым интересным стало то, что не вошло в текст.

Королева Великобритании Елизавета Вторая
© REUTERS / Suzanne Plunkett
Дело в шляпе. Елизавета Вторая решила не брать в парламент корону

Политическая программа правительства Терезы Мэй рассчитана на два года, то есть, если консерваторы удержат власть в стране, то в следующем году тронной речи не будет. Правительство объяснило продление парламентской сессии тем, что поскольку переговоры c ЕС об условиях выхода Британии из объединения продлятся два года, то будет логичным, если столько же продлится и парламентская сессия, центральной темой повестки которой станут разработка новой законодательной базы и решение проблем, связанных с Brexit. Оппозиционные партии, правда, не приняли эту аргументацию, заявив, что консерваторы боятся "не протащить" вторую тронную речь через парламент, и, продлевая парламентскую сессию, просто упрощают себе жизнь. Как бы то ни было, правительству пришлось "уместить" политическую программу на два года в небольшой текст (в напечатанном виде речь королевы занимает меньше трех страниц), чтение которого не отнимет много сил у 91-летней королевы. Однако многие вещи не попали в тронную речь явно не потому что им не хватило места.

Что не вошло в текст

В текст тронной речи не вошли многие из мер, объявленных Консервативной партией в предвыборном манифесте, и оказавшихся крайне непопулярными.

Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II. Архивное фото
© AP Photo / Adrian Dennis, pool
Супруг Елизаветы II попал в больницу

Как и говорили РИА Новости ранее источники, близкие к правительству, королева ни слова не сказала об отмене бесплатных школьных обедов для младших школьников и о так называемом "налоге на деменцию" — предложении консерваторов исключить жилье из "несгораемых" активов, которые не могут быть распроданы после смерти человека в счет долгов за социальную помощь. Именно эти предложения стали одной из причин провала консерваторов на выборах и последующей отставки руководителей аппарата Мэй.

Ни слова не прозвучало и о возрождении школ для одаренных детей – этот проект премьер представляла лично, однако он не встретил понимания ни среди оппозиции, ни среди коллег по партии.

"Выпало" из речи и обещание Мэй вернуть охоту на лис – традиционную забаву британской знати, горячо осуждаемую защитниками окружающей среды и оппозиционной Лейбористской партией.

Наконец, королева не упомянула планирующийся в этом году государственный визит президента США Дональда Трампа.

"Принц Филип и я с удовольствием примем Их Величества короля Фелипе и королеву Летисию Испанских, которые прибудут с государственным визитом в июле", — сказала королева, ни словом не упомянув про Трампа.

Известие о том, что Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе, парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования на их родине.

Новые обещания

Тронная речь в этот раз не принесла большого количества новостей. Среди обещаний правительства, которые с некоторой долей условности можно назвать новыми, содержалось обещание в связи с Brexit разработать ряд законопроектов, в том числе по вопросам миграции, санкций и ядерной безопасности.

Королева Великобритании Елизавета II перед выступлением в Палате лордов британского парламента
© AFP 2017 / Leon Neal
Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд

"Будет внесен законопроект об отмене европейского законодательства, задачей которого будет обеспечение определенности для людей и бизнеса. Этот законопроект будет дополнен другими законопроектами, направленными на то, чтобы Соединенное Королевство добилось успеха от Brexit. Это предполагает разработку национальных стратегий в сферах миграции, международных санкций, ядерной безопасности, сельского хозяйства и рыболовства", — сказала королева.

Также правительство взяло на себя обязательство подготовить законопроект о торговле, который создаст законодательную основу для заключения соглашений о свободной торговле с неевропейскими странами после Brexit.

Как и ожидалось, королева объявила, что правительство подготовит законопроект о наращивании сектора космических разработок, призванный, в том числе, сделать возможной отправку искусственных спутников с территории Великобритании.

Еще один предлагаемый законопроект направлен на поддержку экологичных видов транспорта, снижение стоимости электрокаров и увеличение числа пунктов зарядки для них.

Развитие транспортной сети стало задачей еще одного законопроекта, который представила королева.

Также Елизавета Вторая объявила, что правительство Великобритании создаст пост независимого адвоката для помощи пострадавшим во время страшного пожара в жилом доме в Лондоне, унесшего жизни, по меньшей мере, 79 человек. "Мое правительство инициирует полное открытое разбирательство в связи с трагическим пожаром в Grenfell Tower, чтобы установить его причины и усвоить уроки. Для поддержки жертв правительство примет меры по созданию поста независимого общественного адвоката, который будет представлять интересы обездоленных семей после несчастья и помогать им во время публичных разбирательств", — сказала королева.

Осторожная речь

Большая часть речи была посвящена подтверждению заявлений, которые уже десятки раз делала премьер-министр и члены правительства.

Так, кабмин обязался поддерживать мирное урегулирование на Ближнем Востоке и бороться с терроризмом, продолжать играть активную роль в НАТО, делать все для того, чтобы Brexit был успешным для страны и не допускать ущемления интересов людей на основе расы, вероисповедания или сексуальной ориентации.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский. Архивное фото
© AFP 2017 / Jack Hill, pool
Супруг Елизаветы II отказался от общественной деятельности и королевских обязанностей

Елизавета Вторая также подтвердила, что правительство создаст специальную комиссию по противодействию экстремизму.

Тронная речь получилась очень осторожной и общей, что понятно, учитывая, что, в отличие от большинства предыдущих речей, никакой гарантии, что озвученная политическая программа будет осуществляться, нет. Судьба самого правительства висит на волоске. Дело в том, что премьер Тереза Мэй, желая усилить и без того сильные позиции консерваторов в парламенте, объявила внеочередные выборы 8 июня, на которых потерпела фиаско: Консервативная партия лишилась абсолютного большинства в парламенте, дававшего ей право на единоличное правление. Теперь Мэй спешно ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), получившей на выборах десять мандатов. Переговоры явно идут не просто – ожидалось, что они завершатся еще в конце прошлой недели, однако теперь непохоже, что соглашение будет достигнуто раньше следующей недели. Обсуждение текста тронной речи в парламенте и голосование по ней 29 июня станет испытанием для нового правительства, поскольку лейбористы и некоторые другие партии уже заявили, что намерены не допустить ее одобрения.

Корона отдельно от королевы

Обычно официальное открытие парламента — одна из самых ярких церемоний в Великобритании, однако нынешняя тронная речь 91-летней королевы была нестандартной и с церемониальной точки зрения.

Из-за политических пертурбаций и изменения графика подготовка к масштабной государственной процессии была невозможной. Поэтому на этот раз королева приехала из Букингемского дворца в парламент не в государственной карете, а на машине. От короны и мантии королева также отказалась, предпочтя повседневную одежду и шляпу. На фоне лордов, одетых в парадные мантии, королева в ярко-синем пальто и шляпке с цветами в тон выглядела излишне скромно.

Совсем без короны, впрочем, не обошлось: государственная корона, вместе с другими регалиями хранящаяся обычно в лондонском Тауэре, была доставлена отдельным автомобилем и покоилась на столе палаты Лордов во время речи Елизаветы Второй.

На церемонию королеву сопровождал старший сын и наследник престола принц Уэльский Чарльз: он заменил госпитализированного накануне отца, герцога Эдинбургского Филипа.

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