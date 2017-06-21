В Филадельфии поймали подозреваемого в изнасиловании, отпущенного по ошибке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, поймала подозреваемого в изнасиловании, который был ранее отпущен по ошибке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что подозреваемого освободили после того, как доставили в полицейский участок из тюрьмы, чтобы возбудить дело в связи с обвинениями в краже. Рассел Алан Брайант находился в заключении с 24 мая, когда ему предъявили обвинения в изнасиловании, а также другие обвинения, связанные с совершенным в октябре нападением.

Полиция ранее сообщила, что Брайант был "непреднамеренно отпущен" во вторник. Позднее стражи порядка заявили, что подозреваемый снова находится в тюрьме.