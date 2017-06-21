Террорист, взорвавший бомбу на вокзале в Брюсселе, мог изготовить ее дома

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Мужчина, во вторник устроивший взрыв на вокзале в Брюсселе, вероятно, изготовил взрывное устройство у себя дома, сообщила федеральная прокуратура Бельгии по итогам обыска в его квартире.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на центральном вокзале Брюсселя чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но взрывы оба раза были слабыми, никто не пострадал. Прокуратура возбудила дело по статье "попытка террористического убийства". Террорист оказался 36-летним гражданином Марокко, прокуратура идентифицировала его как О.З. по первым буквам имени и фамилии. СМИ уточнили, что его звали Усама.

"Из результатов обысков, проведенных дома у подозреваемого О.З. в (коммуне) Моленбек-Сен-Жан, следует, что он, вероятно, изготовил бомбы в этом месте. Там, в частности, найдены химические компоненты, а также материалы, которые могут служить для производства взрывчатки", — говорится в коммюнике гособвинителей.