В доме террориста, устроившего взрыв в Брюсселе, прошли обыски

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Мужчина, устроивший во вторник взрыв на вокзале в Брюсселе, симпатизировал запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", об этом свидетельствуют результаты обысков у него дома, сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на центральном вокзале Брюсселя чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но взрывы оба раза были слабыми, никто не пострадал. Прокуратура возбудила дело по статье "попытка террористического убийства". Террорист оказался 36-летним гражданином Марокко, прокуратура идентифицировала его как О.З. по первым буквам имени и фамилии. СМИ уточнили, что его звали Усама.

"Некоторые признаки, как представляется, свидетельствуют о том, что подозреваемый симпатизировал террористической организации "ИГ", — говорится в коммюнике прокуратуры.