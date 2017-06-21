Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от войны с Россией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запад уже давно развязал бы войну с Россией, если бы она не была ядерной державой, заявил бывший руководитель разведывательной службы ГДР Вернер Гроссманн в интервью Sputnik Deutschland.
Экс-глава разведки считает оборонительную политику Москвы верной в сложившейся ситуации. По его словам, Россия придерживается принципа: "Хочешь мира — готовься к войне".
"Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно", — сказал эксперт.
"Их интересы все еще направлены на восток. Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась", — уверен Гроссманн.
Он также поддержал воссоединение России и Крыма, отметив при этом, что речь не идет об "аннексии".
"Развертывание войск альянса в Прибалтике, у российских границ, ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле", — резюмировал эксперт.