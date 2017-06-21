Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от войны с Россией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запад уже давно развязал бы войну с Россией, если бы она не была ядерной державой, заявил бывший руководитель разведывательной службы ГДР Вернер Гроссманн в интервью Sputnik Deutschland.

"В наше время угроза войны сохраняется, даже в Европе, и направлена она прежде всего против России… Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась", — заявил Гроссманн. Он добавил, что на Западе в последние годы наблюдается "очень сильная антироссийская тенденция".

Экс-глава разведки считает оборонительную политику Москвы верной в сложившейся ситуации. По его словам, Россия придерживается принципа: "Хочешь мира — готовься к войне".

"Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно", — сказал эксперт.

По его словам, цели и интересы правящих кругов на Западе не изменились со времен холодной войны, поэтому произошло возвращение к старому курсу на конфронтацию с Москвой.

"Их интересы все еще направлены на восток. Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась", — уверен Гроссманн.

Он также поддержал воссоединение России и Крыма, отметив при этом, что речь не идет об "аннексии".

"Крым всегда был российским. Его вернули на законных основаниях", — подчеркнул экс-руководитель разведки. Он выразил мнение, что реакция немецких политиков на это событие свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР. Гроссманн также напомнил, что Германия сохраняет роль лидера как в ЕС, так и на европейском фланге НАТО.

"Развертывание войск альянса в Прибалтике, у российских границ, ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле", — резюмировал эксперт.