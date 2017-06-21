ФБР считает, что Россия попытается повлиять на предстоящие выборы в США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. ФБР считает, что Россия попытается повлиять на предстоящие выборы в США, заявил на слушаниях в сенате помощник директора контрразведки ФБР Билл Пристэп.

"Я считаю, что русские точно попробуют продолжить операции по влиянию в США", — сказал Пристэп на слушаниях, посвященных "российской угрозе" на предстоящих промежуточных выборах 2018 и президентских выборах 2020 года.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".