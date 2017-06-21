Отвод сил у Станицы Луганской запланирован на 26 июня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Очередная попытка разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 26 июня, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"На состоявшейся сегодня встрече переговорщики прибегли к принятию весьма кардинальных мер для осуществления более тщательного мониторинга ситуации на третьем пилотном участке — Станице Луганской — для последующей реализации разведения сил и средств 26 июня", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, на встрече контактной группы Пушилин подчеркнул, что разведение сил и средств является одним из механизмов поддержания режима тишины. "Именно отвод вооружения и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения, может стать залогом устойчивого перемирия. Однако с реализацией разведения сил и средств на последнем пилотном участке – в Станице Луганской – до сих пор были трудности", — добавила Талакина.