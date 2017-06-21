Американская элита мешает Трампу налаживать отношения с РФ, считает Костин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская элита мешает президенту США Дональду Трампу работать, пытаясь добиться его импичмента, отсутствие в Вашингтоне власти, которая принимала бы решение по внешней политике, — большая проблема, при том, что любое ухудшение отношений между Россией и США очень опасно, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Он просто не может предпринять что-либо в отношении России из-за всех этих обвинений в каких-то – каких, я не знаю – связях с Россией. Это абсолютный нонсенс. Кажется, что в Вашингтоне отсутствует какая-либо власть, в частности, по международным вопросам, а это большая проблема", — сказал Костин в интервью газете Wall Street Journal.

Глава второго по активам российского банка возложил вину за охлаждение политических отношений на "американскую элиту".

"В конечном счете, по моему личному мнению, (она — ред.) пытается добиться импичмента г-на Трампа и не дает ему работать", — отметил он.

По мнению Костина, "это очень и очень ошибочный путь", любое ухудшение отношений между Россией и США "было бы очень опасно".

"Думаю, что мир упускает огромную возможность. Я думаю, что ответственность за это лежит полностью на американской стороне", — подчеркнул он.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".