Американская элита мешает Трампу налаживать отношения с РФ, считает Костин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская элита мешает президенту США Дональду Трампу работать, пытаясь добиться его импичмента, отсутствие в Вашингтоне власти, которая принимала бы решение по внешней политике, — большая проблема, при том, что любое ухудшение отношений между Россией и США очень опасно, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Он просто не может предпринять что-либо в отношении России из-за всех этих обвинений в каких-то – каких, я не знаю – связях с Россией. Это абсолютный нонсенс. Кажется, что в Вашингтоне отсутствует какая-либо власть, в частности, по международным вопросам, а это большая проблема", — сказал Костин в интервью газете Wall Street Journal.
Глава второго по активам российского банка возложил вину за охлаждение политических отношений на "американскую элиту".
"В конечном счете, по моему личному мнению, (она — ред.) пытается добиться импичмента г-на Трампа и не дает ему работать", — отметил он.
По мнению Костина, "это очень и очень ошибочный путь", любое ухудшение отношений между Россией и США "было бы очень опасно".
"Думаю, что мир упускает огромную возможность. Я думаю, что ответственность за это лежит полностью на американской стороне", — подчеркнул он.
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".