Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня с 24 июня

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, заявила в среду пресс-служба полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

"Участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше", — написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.