Жильцы сгоревшего в Лондоне дома получат новые квартиры в престижном районе

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании приобрело 68 квартир в строящемся люксовом комплексе в Южном Кенсингтоне для переселения туда бывших жильцов сгоревшей Grenfell Tower.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне — погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

"Жильцы Grenfell Tower прошли сквозь самый страшный опыт, который только можно себе представить, и наша задача – помочь им. Наш приоритет – переселить всех, кто лишился жилья, в новое жилье неподалеку, и как можно скорей, чтобы они начали восстанавливать свою жизнь", — говорится в заявлении министра по делам местных общин Саджида Джавида.

Южный Кенсингтон – один из самых престижных и дорогих районов британской столицы. Стоимость квартир в жилом комплексе на Кенсингтон Роу, если приобретать их частным образом, составляет от 1,5 до 8,5 миллионов фунтов стерлингов. В комплексе есть собственный кинотеатр, и там предусмотрена круглосуточная консьерж-служба.

Завершение строительства комплекса ожидается к концу июля. Среди приобретенных правительством квартир есть одно-, двух- и трехкомнатные. Их не хватит для размещения всех жильцов 24-этажной Grenfell Tower, так что правительство продолжит приобретать жилье.