КС Испании признал незаконным создание МИД Каталонии

Участники митинга на площади Каталонии (Plaza Catalonia) в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

Участники митинга на площади Каталонии (Plaza Catalonia) в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Конституционный суд Испании признал незаконным название "департамент иностранных дел" в правительстве Каталонии, говорится в судебном решении.

В январе 2016 года в правительстве Каталонии появился новый департамент — иностранных дел, который возглавил Рауль Ромева. После этого правительство Испании обратилось с иском в КС, поскольку по конституции международные отношения входят в исключительную компетенцию центральных властей. Принятие на рассмотрение иска КС означало приостановку деятельности этого департамента. После этого власти Каталонии решили переименовать департамент – отныне он стал называться Департамент по институциональным и иностранным делам и отношениям и транспарентности. В июне 2016 года ограничение на работу департамента КС снял.

В среду Конституционный суд принял решение частично удовлетворить иск испанского правительства, поданный в 2016 году, в части недопустимости использования словосочетания "по иностранным делам" в названии департамента.

Вторая часть иска правительства – о недопустимости проведения каталонским правительством внешней политики, которая является исключительной привилегией Испанского Государства, – находится пока на рассмотрении КС, решение будет принято позже.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон заявил, что референдум о независимости состоится 1 октября 2017 года. Вопрос, который собираются вынести на всеобщее голосование, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".