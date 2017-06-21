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В мире

Оливер Стоун прокомментировал видеозапись авиаудара, показанную Путиным

16:5621.06.2017
(обновлено: 17:03 21.06.2017)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун прокомментировал видеозапись о работе российской авиации в Сирии, которое ему показал президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на пресс-коференции, трансляцию которой вело видеоагентство Ruptly.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Стоун заявил, что его работающий на RT сын не является российским агентом
Ранее ряд СМИ и блогеров сообщили, что на видеоролике, который в ходе фильма "Интервью с Путиным" демонстрирует российский лидер, на самом деле показаны действия ВВС США в Афганистане.

Режиссер подверг сомнению авторитетность блогеров и отметил, что не видит причин, по которым Россия могла бы использовать поддельное видео.

"Зачем бы он (Путин — прим.) стал фальсифицировать? Россия внесла огромный вклад в борьбу с ИГ* в Сирии, в особенности "финансовой империи" ИГ*", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Стоун отметил, что в США изначально есть тенденция критиковать Путина
Стоун подчеркнул, что его задача в ходе создания фильма заключалась в максимально независимой передаче сообщения, и сам он при этом не занимал чью-либо позицию.

"Более двух лет, 20 часов записи интервью — это немало. И, я думаю, камера не может врать. Камера показывает язык тела, выражение глаз", — сказал Стоун.

Режиссер отметил, что его фильм позволяет западной аудитории узнать позицию Владимира Путина по таким вопросам как ситуация на Украине, война в Сирии и Крым.

На прошлой неделе на телеканале Showtime начался показ фильма Оливера Стоуна, основанный на интервью с президентом России. В одной из серий Путин показал режиссеру видеозапись действий российских ВКС в Сирии. Издание Meduza опубликовало материал, в котором сравниваются показанные Путиным кадры с американской видеозаписью 2013 года из Афганистана. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг изданию утверждение, что видеозапись, показанная российским президентом, имеет отношение к действиям американской авиации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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