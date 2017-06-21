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Грызлов прокомментировал проект Киева о реинтеграции Донбасса

Сюжет:
Закон о реинтеграции Донбасса (29)
16:3821.06.2017
(обновлено: 16:43 21.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фотоПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Предложенный Киевом законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.

Крупномасштабные военные учения в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

Грызлов рассказал, что участники встречи в Минске в среду не могли обойти вниманием эту инициативу киевских властей. "По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", — считает полпред.

По его словам, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко и Трамп обсудили конфликт в Донбассе и коррупцию на Украине
"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", — полагает Грызлов. Таким образом, "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в Нормандском формате с участием Германии, Франции и России", отметил полпред.

"Очевидно, что продвигает этот закон "партия войны" Украины. Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла. Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна", — подчеркнул Грызлов.

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