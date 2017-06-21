Грызлов прокомментировал проект Киева о реинтеграции Донбасса

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Предложенный Киевом законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Грызлов рассказал, что участники встречи в Минске в среду не могли обойти вниманием эту инициативу киевских властей. "По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", — считает полпред.
По его словам, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".
"Очевидно, что продвигает этот закон "партия войны" Украины. Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла. Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна", — подчеркнул Грызлов.