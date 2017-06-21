Россия и Бразилия обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия и Бразилия выражают глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке и выступают за политическое урегулирование конфликтов, говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и бразильского лидера Мишела Темера.

"Россия и Бразилия выражают глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке и поддерживают усилия, направленные на долгосрочное политическое урегулирование конфликтов в регионе путем соблюдения норм международного права через инклюзивный национальный диалог при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности стран этих регионов", — говорится в документе.