Почти 40% граждан Украины считают себя европейцами, показал опрос

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Почти 40% украинцев считают себя европейцами, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародованные в среду.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Согласно данным исследования, 11% респондентов безусловно считают себя европейцами, еще 26,8% опрошенных скорее считают себя европейцами, чем нет. Категорически не считают себя европейцами 25,7% опрошенных; скорее не считают себя европейцами, чем считают – 29% респондентов.

При этом 58,9% опрошенных ответили, что для того, чтобы считать себя европейцами, им необходимо улучшить уровень материального благосостояния, а 26,2% респондентов считают, что для этого необходимо уважать ценности демократии и прав человека.

Помимо этого, согласно опросу, 56,8% опрошенных выразили желание, чтобы Украина вступила в Евросоюз, 25,5% выступили против такой интеграции. Вместе с тем, 7,8% опрошенных хотели бы, чтобы Украина вступила в Евразийский экономический союз.

Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года на всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса), в нем приняли участие 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.