Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж коммуны Мимизан во французском департаменте Ланды, передает портал France Soir.
Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Греции, которые были на лодках, и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ.
Как отмечает газета Le Parisien, при обыске в одном из домов в местечке Эскурс полиция обнаружила шесть свертков и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны и помещены под стражу.