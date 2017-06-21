Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж коммуны Мимизан во французском департаменте Ланды, передает портал France Soir.

Груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на резиновых лодках, потерпели бедствие. Спасать людей прибыли военнослужащие. Они и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Греции, которые были на лодках, и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ.

Как отмечает газета Le Parisien, при обыске в одном из домов в местечке Эскурс полиция обнаружила шесть свертков и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны и помещены под стражу.