СМИ: в ФРГ подростки стреляли в короля Таиланда из игрушечного пистолета

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Подростки выстрелили в короля Таиланда Раму X (Маху Вачиралонгкорна) из игрушечного пистолета во время его поездки на велосипеде по немецкому городу Эрдинг в федеративной земле Бавария, сообщает таблоид Bild.

По данным издания, инцидент произошел 10 июня около 22.30 по местному времени, когда монарх катался на велосипеде. Два подростка 13 и 14 лет, спрятавшись в кустах, выстрелили в него пластиковыми шариками и попали Раме X в спину. Телохранители короля вызвали полицию.

Сейчас правоохранители ведут расследование.

"Мы нашли шарики и смогли точно установить, что это было игрушечное оружие — "мягкая пневматика", на которую не нужно разрешения ", — заявил представитель полицейского управления.

Расследованием дела сейчас занимается прокуратура административного центра Нижней Баварии — города Ландсхут. Издание пишет, что 14-летний правонарушитель, возможно, будет привлечен к ответственности за попытку причинения опасного телесного повреждения, его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности. Сам король отказался писать заявление в полицию.

Таблоид поясняет, что у Рамы X есть две виллы на озере Штарнбергер в Баварии.