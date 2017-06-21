В Японии во время учений перевернулся танк, один человек погиб

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Несчастный случай произошел в среду на полигоне японского острова Хоккайдо во время учений сухопутных сил самообороны, когда задействованный в них танк перевернулся, а находившийся в нем военнослужащий погиб, сообщает телеканал NHK.

Всего, по данным телеканала, в танке находилось четверо военных. Когда он перевернулся, один из военнослужащих оказался зажатым между танком и землей. Офицера доставили в больницу, где была подтверждена его смерть. Остальные его сослуживцы не пострадали.

В учениях на Хоккайдо принимали участие около 20 танков. Проводится расследование причин инцидента.