Аргентина планирует закупить три самолета-амфибии Бе-200

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство обороны Аргентины и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий в будущем закупку аргентинской стороной трех самолетов-амфибий Бе-200, сообщила в среду пресс-служба российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Документ был подписан на полях авиасалона Paris Air Show. Со стороны минобороны Аргентины документ подписал секретарь по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях Вальтер Себажос, а со стороны ТАНТК — гендиректор компании Юрий Грудинин.

"В рамках международного авиасалона Paris Airshow-2017 Секретариат по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях министерства обороны Аргентины и ТАНТК имени Бериева заключили меморандум о взаимопонимании. В соответствии с Меморандумом сторонами выражены намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС республике Аргентина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация Аргентины приняла приглашение на участие в авиационной выставке МАКС-2017, тем самым продолжая рабочие отношения между сторонами.

Многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200 используются как для тушения природных пожаров, так и для оперативной переброски аэромобильных группировок спасателей к месту ЧС, доставки гуманитарных грузов, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, патрулирования и мониторинга обстановки.