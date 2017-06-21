В Центральноафриканской республике число жертв столкновений возросло до 100

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Число жертв столкновений, возобновившихся в Центральноафриканской республике (ЦАР), несмотря на подписание соглашения о перемирии, возросло до 100 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее сообщалось об одном погибшем и 35 раненых.

По словам мэра города Бриа, где идут столкновения, еще несколько десятков пострадавших были доставлены в местную больницу. Представители Красного Креста добавили, что число жертв может увеличиться, поскольку сотрудникам международной миссии слишком опасно эвакуировать пострадавших.

Правительство ЦАР подписало в понедельник с 13 из 14 действующих в стране вооруженных группировок соглашение о перемирии, направленное на окончание этнических и религиозных конфликтов в стране. Документ о перемирии призывает к немедленному окончанию боевых действий и признанию легитимности власти, избранной по результатам последних выборов.

Правительство ЦАР обязалось "обеспечить участие группировок на всех уровнях" политической арены. Повстанческие группировки, со своей стороны, взяли обязательство гарантировать "свободное передвижение людей и товаров благодаря устранению незаконных преград".

Ситуация в ЦАР, где уже более двух с половиной лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, обострилась после свержения президента Фрасуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".