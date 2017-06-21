У пострадавших от пожара в лондонском доме появится специальный адвокат

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании создаст должность независимого адвоката для помощи пострадавшим во время страшного пожара в жилом доме в Лондоне.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне — погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

"Мое правительство инициирует полное открытое разбирательство в связи с трагическим пожаром в Grenfell Tower, чтобы установить его причины и усвоить уроки. Для поддержки жертв правительство примет меры по созданию поста независимого общественного адвоката, который будет представлять интересы обездоленных семей после несчастья и помогать им во время публичных разбирательств", — сказала королева Великобритании Елизавета Вторая, выступая в среду с тронной речью во время церемонии открытия новой сессии британского парламента.

Текст речи пишет кабинет министров, на этот раз правительство представило программу не на год, а на два.