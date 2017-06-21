В Льеже открыли памятник Петру I

ЛЬЕЖ (Бельгия), 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Торжественная церемония открытия бронзовой статуи первого российского императора Петра I состоялась в среду на площади святого Петра в бельгийском Льеже, передает корреспондент РИА Новости.

Установка памятника приурочена к 300-летию посещения Петром I бельгийских земель в 1717 году.

В церемонии открытия памятника участвовали посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, великий князь Георгий Михайлович Романов, Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, основатель Фонда Петра Великого Валерий Двойников, представители общественности и деловых кругов.

"Это событие символизирует потенциал доброй воли на различных уровнях. Пока мы готовили этот проект, я встретил великолепное искреннее и заинтересованное отношение к развитию российско-бельгийских отношений со стороны властей города и провинции Льеж, со стороны общественных организаций и простых людей", — сказал Токовинин РИА Новости.

В этот же день запланирована серия праздничных мероприятий в курортном городе Спа.

Установка памятника российскому императору является совместной инициативой региональных властей и бельгийского Фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand), которая была реализована при содействии посольства России в Бельгии, представительства Россотрудничества, "Газпрома", "Лукойла" и других организаций.

В ходе пребывания в бельгийских землях Петр I посетил также Брюссель и Антверпен. Первый памятник российскому монарху в Бельгии был установлен в 1998 году в Антверпене в рамках фестиваля "Дни Петра Великого". В Брюсселе, в парке рядом с королевским дворцом, Петру I установлен небольшой бюст, подаренный в 1856 году князем Демидовым.