Российского посла вызвали в МИД Швеции

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Российского посла в Стокгольме пригласили в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что истребитель Су-27 в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

При этом отмечается, что идентификация шведских полетов российскими самолетами — обычное событие. Об инциденте сообщили правительству страны.

РИА Новости не располагает комментариями российского Минобороны. Однако в ведомстве неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

На прошлой неделе Минобороны сообщало о сопровождении шведскими истребителями JAS-39 российских ракетоносцев Ту-160 во время планового полета над Балтикой.