Максакова заявила, что сотрудничает со следствием по делу об убийстве мужа

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что сотрудничает с украинским следствием по делу об убийстве в Киеве ее супруга, она убеждена, что "следствие находится на верном пути".

Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

"Я признана потерпевшей стороной, поэтому, безусловно, я нахожусь во взаимодействии со следствием. Я с самого начала сказала, что я убеждена, что это уголовное дело будет завершено, что они (правоохранители — ред.) действительно найдут (виновных — ред.) и раскроют (это преступление — ред.)… Я могу с ответственностью заявить, что следствие находится на верном пути", — сказала Максакова в среду на пресс-конференции.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.