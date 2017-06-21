В Стокгольме заявили о сближении военных самолетов РФ и Швеции над Балтикой

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский истребитель в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

Как говорится в сообщении ВС Швеции, идентификация шведских полетов российским самолетами не является необычным событием, но в этот раз "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".

Шведские военные отмечают, что об инциденте сообщено в правительство страны.