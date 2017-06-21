В Антверпене полиция перекрыла улицу из-за людей с игрушечным оружием

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция второго по величине города Бельгии – фламандского Антверпена – провела операцию в районе железнодорожного вокзала, задержав двух молодых людей с маломощным пневматическим оружием, похожим на настоящее, говорится в сообщении правоохранителей.

Commotie in Breydelstraat nadat jongeren met nepwapens over de daken liepen. Houd speelgoedwapens uit publieke beeld.https://t.co/OUYBXkOpik pic.twitter.com/EFpz0KsVFj — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 21 июня 2017 г.

"Сегодня утром полиция Антверпена перекрыла улицу Брейдела после того, как очевидцы увидели на крыше двух молодых людей с оружием", — сообщили полицейские.

По их информации, люди с оружием были замечены около 9.15 (10.15 мск). Стражи порядка установили периметр безопасности и начали операцию при поддержке вертолета. Подозрительных молодых людей обнаружили и задержали в одном из зданий на улице Брейдела, расположенной через одну улицу от центрального железнодорожного вокзала Антверпена.

"По результатам проверки оказалось, что у молодых людей были с собой BB-gun, игрушечное оружие. Оно неотличимо от настоящего оружия, особенно для прохожих", — говорится в сообщении.

Операция в Антверпене прошла на следующий день после теракта в Брюсселе, где 36-летний марокканец взорвал свой чемодан и был застрелен военными. В ходе инцидента в бельгийской столице никто не пострадал.