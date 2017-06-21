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Эксперты прокомментировали встречи Порошенко в США

14:3821.06.2017
(обновлено: 14:47 21.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в ВашингтонеПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе двухдневного визита в США провел встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также другими высокопоставленными чиновниками и политиками. При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что никаких неожиданностей и принципиально новых позиций в ходе переговоров озвучено не было. По их мнению, Киеву не стоит ожидать позитивных изменений по результатам этого визита.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Полный позор для страны": Порошенко разрешили сфотографироваться с Трампом
Сам президент Украины отметил, что остался доволен первой встречей с американским лидером. Как сообщили в Белом доме, Трамп и Порошенко обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Кроме того, Порошенко в Вашингтоне провел встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом.

США вовлечены в дела Украины

Переговоры президентов США и Украины состоялись во вторник около 18.00 мск. Белый дом сообщал, что встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп "зайдет" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Трамп на встрече с Порошенко отметил "большую вовлеченность" США в дела Украины. Стороны уделили внимание вопросам мирного разрешения конфликта в Донбассе. В частности, как заявил Порошенко, Трамп заверил его в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Мнение: заявление Порошенко по американскому газу – "реверанс" Трампу
После встречи в Белом доме Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

По итогам переговоров Порошенко также сообщил, что остался доволен встречей с президентом США. "Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей. Он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

Вице-президент США Пенс также выразил поддержку "нормандскому формату" (Франция, Германия, Россия и Украина). "Вице-президент подчеркнул, что США продолжат поддержку переговоров в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений, подчеркнул важность длительных реформ в борьбе с коррупцией для улучшения бизнес-климата и поддержки программы МВФ", — говорится в заявлении Белого дома по результатам встречи.

Порошенко также встретился с государственным секретарем США Тиллерсоном. Украинский лидер представил ему предложения по более активному привлечению Вашингтона к урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации с целью выработки совместных шагов.

Военно-техническое сотрудничество

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Порошенко по итогам встречи с Трампом заявил, что его американский коллега поручил расширить военно-техническое сотрудничество с Киевом.

"У нас были очень эффективные переговоры об оборонительном оружии. Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм, чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего", — сказал Порошенко.

Он не упомянул о наступательном, так называемом летальном оружии — подобных поставок Украина добивается у США на протяжении последних трех лет, но безуспешно.

Тему военной поддержки Киева Порошенко продолжил в ходе встречи в Пентагоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Украинский президент отметил, что с юных лет мечтал оказаться в Пентагоне.

"США поддерживает вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз суверенитету, международному праву и мировому порядку", — заявил Мэттис украинскому президенту в присутствии журналистов.

В свою очередь Порошенко сообщил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с США, поскольку Украина "сражается за свободу и демократию".

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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В Кремле не собираются давать оценку переговорам Трампа и Порошенко
В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Экономическое сотрудничество

В ходе визита в Вашингтон Порошенко также провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите кономического роста.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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В "Блоке Петра Порошенко" считают его визит в США успешным
Порошенко рассказал Лагард о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ Украины. Глава МВФ в свою очередь "отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения", сообщила пресс-служба Порошенко.

Стороны также обсудили перспективы приватизации на Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией.

Порошенко выразил благодарность Лагард "за ее личный вклад в поддержку Украины".

Кроме этого, во вторник украинский лидер провел встречу с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом. По данным пресс-службы главы государства, "особое внимание было уделено более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины".

Во время визита в Вашингтон Порошенко также заявил, что хотел бы, чтобы Украина получала уголь и газ из США. Ранее украинские власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетики из-за того, что радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

В Киеве довольны

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что Порошенко максимально использовал встречи с американским руководством, а их итоги показывают, что украинская тема находится в фокусе внимания новой администрации президента США.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом доме
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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WP объяснила, ошибся ли Трамп, употребив артикль перед словом "Украина"
"Для меня лично было очень важно, что президент Порошенко на всех ключевых встречах поднимал тему освобождения заложников как приоритетную. Он передал вице-президенту Пенсу письмо от семей заложников и политзаключенных, при этом и Пенс, и Тиллерсон подтвердили, что считают вопрос освобождения приоритетным и первоочередным", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Представитель главы Украины в Верховной раде Ирина Луценко также назвала "выдающимся результатом" встречу Порошенко с Трампом, поскольку она произошла до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте "Блока Петра Порошенко".

При этом как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает неуместным устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США. По его словам, в Вашингтоне прекрасно знают реальное положение дел на Украине.

Дивидендов ждать не стоит

В то же время директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что визит Порошенко в США, несмотря на внешний успех, вряд ли принесет серьезные политические или финансовые дивиденды для украинской стороны.

"Встреча, я считаю, для украинского президента успешная. Очень лестные отзывы Трампа создают очень хорошую картинку для нашего президента, для его возвращения на родину. Для него это, конечно, политический успех", — сказал политолог РИА Новости.

При этом Бортник считает, что настоящая причина позитивных для Украины заявлений со стороны Трампа кроется в том, что он решил "разыграть украинскую карту" в политическом противостоянии с Россией вокруг вопроса будущего Сирии и Ближнего Востока.

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение
"Будет ли от этого позитив для Украины? Я очень сомневаюсь. Я думаю, провозглашенная риторика, вряд ли, превратится в какую-то серьезную финансовую помощь, политическую помощь, военную помощь. Скорее всего, это элемент игры с Россией на повышение ставок и попытка вызвать дополнительное раздражение", — заявил Бортник.

В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский полагает, что никаких неожиданностей и ничего принципиально нового в ходе встреч в Вашингтоне не произошло.

"Никаких неожиданностей, ничего принципиально нового не произошло. Важно то, что с двух сторон была обозначена позиция безальтернативности минских соглашений. Я считаю, что это позитивный сигнал", — сказал Погребинский РИА Новости.

По его мнению, на встрече стороны не обсуждали конкретные положения. "Что касается деталей, то, скорее всего, их вообще не было, кроме общих разговоров о территориальной целостности Украины и тому подобное", — добавил Погребинский.

"Мне кажется, задача Трампа была не обозначить свою позицию по урегулированию конфликта в Донбассе для того, чтобы не закрыть возможность поиска согласованного с (президентом РФ Владимиром) Путиным решения", — добавил Погребинский.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Петсков, в Кремле не собираются давать оценку переговорам президентов США и Украины, это дело не Москвы, а американских и украинских экспертов.

"Это не наше дело — давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встречи президента Порошенко и президента Трампа. Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей", — сказал он журналистам.

"Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей", — добавил Песков.

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