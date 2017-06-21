Лингвист объяснил, почему украинцев оскорбило "The Ukraine" от Трампа

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Употребление президентом США Дональдом Трампом слова "Украина" с определенным артиклем (The Ukraine) могло быть воспринято украинцами как отсылка к советскому прошлому, рассказал РИА Новости доцент кафедры перевода английского языка Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Алексей Маганов.

Трамп принял во вторник в Белом доме украинского лидера Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово "Украина" по-английски с определенным артиклем (The Ukraine). В ряде американских СМИ развернулась дискуссия о том, что The Ukraine звучит оскорбительно для украинцев.

По словам лингвиста, употребление определенного артикля в данном случае "тянется еще с советских времен", и ряд британских изданий продолжали писать "The Ukraine" вплоть до сегодняшнего дня.

"Когда Украина начала бороться за самостийность, они стали настаивать на том, что нельзя употреблять определенный артикль. Слово "Германия" употребляется без артикля, и вот они тоже так хотят, хотя есть, например, The Netherlands (Нидерланды), и голландцев этот артикль особенно не возмущает", — пояснил Маганов.

Он пояснил, что The Ukraine изначально имело смысловой оттенок "окраина". "Наверное, украинцы это воспринимают как отсылку к советскому прошлому", — полагает эксперт.

Впрочем, допустил ли Трамп ошибку, употребив название страны с определенным артиклем, или же он сделал это намеренно, сказать сложно, подчеркнул лингвист. "Одно из двух", — сказал Маганов.