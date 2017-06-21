МИД Украины осудил нападение на наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. МИД Украины осуждает нападение на СММ ОБСЕ в Донбассе, говорится в комментарии министерства в среду.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших и что нападение носит заказной характер, его организовали украинские спецслужбы в преддверии встречи контактной группы в Минске.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает постоянные провокации, давление и угрозы", — говорится в комментарии на сайте МИД, отметив, что "значительную обеспокоенность вызывало последнее нападение на патруль наблюдателей СММ 20 июня в городе Ясиноватая".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.