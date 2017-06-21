Эстония запретила въезд россиянину, обвиняемому в связях с террористами

ТАЛЛИН, 21 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. МВД Эстонии установило постоянный запрет на въезд в страну для 36-летнего гражданина РФ Александра Тарасенко, который обвиняется в связях с исламскими террористами, сообщил среду портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Решение о запрете на въезд приняло МВД, основываясь на оперативной информации полиции безопасности Эстонии (КАПО). В марте нынешнего года суд Калининграда вынес заочное решение об аресте Тарасенко. По данным как российских, так и эстонских спецслужб, мужчина придерживается радикальных взглядов и может воевать в Сирии или в Ираке в составе террористической группировки "Исламское государство"*", — говорится в сообщении.

КАПО отмечает, что Тарасенко родился в Эстонии, но еще в детстве покинул страну. В настоящее время в стране у него нет ни родственников, ни каких-либо экономических связей, но он регулярно приезжал в Эстонию. По оценке КАПО, пребывание Тарасенко в Эстонии может способствовать созданию контактов между жителями страны и представителями исламистских организаций.

Также нельзя исключать, что, вернувшись из Сирии или Ирака, он может осуществить теракт — наподобие тех, которые в последнее время регулярно происходят в разных городах Европы. Власти республики посчитали Тарасенко угрозой безопасности и общественному порядку Эстонии.

*террористическая группировка, запрещенная в России