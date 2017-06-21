В Совфеде прокомментировали политические перестановки в Эр-Рияде

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Смена наследного принца в Саудовской Аравии говорит о смещении приоритетов в политике в сторону усиления военного потенциала страны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В среду стало известно, что саудовский король Салман сменил наследного принца. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу. Для утверждения нового наследного принца власти провели отдельное голосование. Ожидается, что Мухаммед бен Сальман продолжит возглавлять министерство обороны и займет пост вице-премьера.

"Замена наследного принца не случайна. Свою роль сыграли родственные связи — был выбран сын. Кроме того, показательно, куда смещаются акценты в политике — в сторону усиления военного потенциала страны",- сказал Джабаров РИА Новости в среду.

Он полагает, что на соответствующее решение короля Саудовской Аравии повлиял и недавний конфликт с Катаром.

Характеризуя нового наследника, сенатор отметил, что он — молодой политик, знает военное дело, бывал в России.

По словам Джабарова, двусторонние отношения России и Саудовской Аравии будет развиваться поступательно, "мы взаимодействуем в сфере нефтедобычи". К тому же это ближневосточная страна заинтересована в взаимовыгодных отношениях в бизнесе.

Говоря о ситуации в регионе в целом, политик отметил, что конфликт вокруг Катара и общая напряженность будут спадать.