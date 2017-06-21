Шойгу рассказал о численности тактических групп НАТО в Польше и Прибалтике

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Численность четырех тактических групп НАТО, формирование которых завершается в Прибалтике и Польше, составит 5 тысяч военных, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, Североатлантический альянс наращивает присутствие в странах Балтии и Восточной Европе, совершенствует инфраструктуру их морских портов, аэродромов и других военных объектов.

"В странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой", — сказал министр.

Он напомнил, что США продолжают разворачивать европейский сегмент американской противоракетной ​обороны. "К 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше", — отметил глава Минобороны.