Шойгу рассказал о численности тактических групп НАТО в Польше и Прибалтике

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Численность четырех тактических групп НАТО, формирование которых завершается в Прибалтике и Польше, составит 5 тысяч военных, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"В странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой", — сказал министр.
Он напомнил, что США продолжают разворачивать европейский сегмент американской противоракетной обороны. "К 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше", — отметил глава Минобороны.