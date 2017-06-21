Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Румынские парламентарии отстранили от власти правительство премьер-министра страны Сорина Гриндяну в результате голосования по вотуму недоверия, передает агентство Рейтер.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). В среду национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки кабмина под руководством Гриндяну. Участники заседания упрекнули его в срыве сроков выполнения правительственной программы. Все министры от парламентской коалиции подали в отставку.

"Принял во внимание заявления из Котрочен (президентский дворец – ред.), связанных с посланием, переданном от нас и АЛД, в котором мы проинформировали о своем вчерашнем решении. Договорились, что в понедельник представим вотум недоверия, а в среду он будет обсужден и и за него проголосуют", — заявил Драгня, которого цитирует агентство mediafax.ro.

Гриндяну заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета министров от правящей СДП. В четверг исполком СДП выразил вотум недоверия правительству под руководством Гриндяну и исключил главу кабмина из своих рядов.