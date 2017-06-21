США
21.0621 июня13:47МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Борьба продолжится: в Саудовской Аравии новый наследный принц

13:3321.06.2017
02340
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фотоМухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Перемен – этого, похоже, ожидают от 31-летнего сына короля Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назначенного в среду наследным принцем и заместителем главы правительства.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман
© AFP 2017 / Fayez Nureldine
Дипломат о новом наследном принце Саудовской Аравии: "передвижка" назревала
Новый преемник, сын нынешнего монарха Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, ранее занимал пост министра обороны, который он сохранит и в новом качестве. По-прежнему Мухаммед бен Салман будет курировать и экономику. Причем ранее он сделал ряд громких заявлений о преобразованиях в этой сфере, включая отход от нефтеориентированной модели.

Важно назначение Мухаммеда бен Салмана и еще по одной причине – оно знаменует коренные изменения в системе престолонаследия в Саудовской Аравии. Почти все время существования королевства власть здесь передавалась от брата к брату, и теперь, возможно, эта модель поменяется на традиционную для большинства монархий – от отца к сыну.

Принц-реформатор?

От нового наследного принца ожидают серьезных реформ. С его именем связан, в частности, план масштабных экономических преобразований под названием "Видение-2030", цель которого — превратить королевство в крупнейшего мирового инвестора. Значительная часть документа, который был обнародован в апреле 2016 года, посвящена трансформации общего инвестфонда, который власти Саудовской Аравии намерены сделать саудовским инвестиционным центром за рубежом, а также частичной приватизации государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Преемник Наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Биография Мухаммеда бен Сальмана
По словам нового наследного принца, страна для снижения нефтезависимости намерена сформировать крупнейший в мире суверенный фонд на 2 триллиона долларов для наиболее ценных активов королевства в рамках подготовки к концу нефтяной эпохи.

План по плавному отказу от ориентированности на нефть должен, по замыслу наследного принца, заработать в ближайшее время. Во всяком случае, часть акций Saudi Aramco будет размещена на внешних рынках уже в следующем году. "План по продаже 5% Saudi Aramco будет реализован в 2018 году", — сообщал ранее Мухаммед бен Салман.

По его словам, доходы от этого помогут создать другие инвестиционные возможности. "Продажа части акций пойдет на развитие экономики и создание дополнительных рабочих мест", — считает Мухаммед бен Салман.

В то же время он указал, что правительство Саудовской Аравии будет определять объем добычи нефти компанией даже после продажи части ее акций в частные руки.

Йеменская кампания

Еще один крупный "проект", ассоциирующийся с Мухаммедом бен Салманом, – операция в Йемене. В этой стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С марта 2015 года правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Экономисты оценили риски от политических перестановок в Саудовской Аравии
Мухаммед бен Салман ранее заявлял, что Саудовская Аравия не могла не вмешаться в ситуацию в Йемене. "Перед нами не стояло выбора, вмешиваться ли в войну в Йемене на стороне законных властей, иначе развитие событий пошло бы по еще более плохому сценарию. Промедление с вмешательством в ситуацию в Йемене усугубило бы опасность, которую представляют собой мятежники", — говорил он в интервью саудовскому телеканалу MBC.

По его словам, королевство поддерживало политические инициативы, чтобы избежать войны в Йемене. Но при этом Мухаммед бен Салман подчеркивал, что в случае крайней необходимости Саудовская Аравия может отправить в соседнюю страну войска и покончить с мятежниками из "Ансар Алла" в течение короткого времени.

Борьба за власть продолжится

По мнению советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, назначение в Саудовской Аравии нового наследного принца говорит о том, что в королевстве осознают необходимость экономических и политических реформ, но говорить об окончательной победе в борьбе за власть пока рано.

"То, что происходит сейчас в Саудовской Аравии, означает коренную реформу в вопросе престолонаследия. Если на протяжении большей части существования Королевства Саудовская Аравия власть передавалась от брата к брату, то сейчас мы видим нечто новое: к власти готовится не брат короля, а один из его сыновей. Собственно, и отправленный в отставку прежний наследный принц Мухаммед бен Наиф был не братом его величества, а племянником. То есть, такого рода реформы начали готовиться загодя, еще в 2015 году, когда король Салман взошел на престол", — сказала Супонина в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, с момента восшествия на престол король присматривался к обоим принцам. "У Мухаммеда бен Наифа было больше опыта. Тем не менее, за два года сын короля набрал политический вес, с ним познакомился президент США Дональд Трамп, и многие другие мировые лидеры, включая президента Путина. Все это позволило, не торопясь, принять данное решение", — считает она.

Эксперт указала, что именно с принцем Мухаммедом бен Салманом связан проект экономических реформ в королевстве, рассчитанный до 2030 года.

"Принятое королем решение говорит еще и том, что Саудовская Аравия понимает необходимость проведения экономических и политических реформ. Однако борьба за власть в королевстве, на мой взгляд, еще продолжится и будет острой", — отметила Супонина.

Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017 / Amer Hilabi
Эксперты прокомментировали смену наследного принца в Саудовской Аравии
В свою очередь, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов, считает, что Мухаммед бен Салман продолжит линию, взятую еще на предыдущем посту, и говорить о новых реформах пока рано.

"В этот период времени Мухаммед бен Салман предпринял целый ряд таких энергичных, заметных и весомых шагов и в экономической сфере, и в международной сфере. Поэтому речь уже не идет об изменении позиции, а, может быть, наоборот, о консолидации той линии, которую мы видели, тех решений, которые принимал король и которые во многом дальше принимали более развернутую форму, в тех решениях, которые дальше уже осуществлял Мухаммед бен Салман", — отметил Бакланов.

РФ всегда понимала

По его словам, будущее повышение Мухаммеда бен Салмана могло учитываться уже в ходе его визита в Россию в конце мая этого года, в ходе которого он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это факт (что он мог обсуждать взаимодействие с РФ в своем новом качестве в ходе визита в Москву)", — сказал Бакланов РИА Новости, отметив, что Мухаммед бен Салман всегда играл значительную роль при нынешнем короле.

По словам бывшего посла, несмотря на трудности в отношениях между Москвой и Эр-Риядом, связанные с ситуацией в арабском мире, в Сирии, двустороннее сотрудничество продвигается довольно хорошо.

"Последние полтора года были самыми успешными за всю историю наших отношений, потому что мы оказались лидерами в пересмотре подходов к ценовой планке на нефть. Наша договоренность составила основу договоренности между странами ОПЕК и независимыми производителями в плане снижения уровня добычи, с тем чтобы выправить ситуацию на рынке, приостановить падение котировок на нефть, поправить дело и выйти на планку, которая является справедливой", — указал Бакланов.

"Здесь сотрудничество очень успешное, и естественно, очень активную роль не мог не играть нынешний наследный принц Мухаммед бен Салман", — подчеркнул он.

Супонина согласилась с тем, что уже в ходе визита саудовского принца в Москву можно было предполагать, что он пойдет на повышение.

"В России всегда понимали вес и влияние сына короля, министра обороны Мухаммеда бен Салмана, несмотря на его молодой возраст. Не случайно именно с ним в последнее время встречался не только российский лидер, но и американский, и многие другие. Было понятно, к чему идет дело, что король готовит своего сына к новому важному назначению, к возможному будущему восшествию на престол", — отметила она.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена