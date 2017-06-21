Борьба продолжится: в Саудовской Аравии новый наследный принц

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Перемен – этого, похоже, ожидают от 31-летнего сына короля Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назначенного в среду наследным принцем и заместителем главы правительства.

Новый преемник, сын нынешнего монарха Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, ранее занимал пост министра обороны, который он сохранит и в новом качестве. По-прежнему Мухаммед бен Салман будет курировать и экономику. Причем ранее он сделал ряд громких заявлений о преобразованиях в этой сфере, включая отход от нефтеориентированной модели.

Важно назначение Мухаммеда бен Салмана и еще по одной причине – оно знаменует коренные изменения в системе престолонаследия в Саудовской Аравии. Почти все время существования королевства власть здесь передавалась от брата к брату, и теперь, возможно, эта модель поменяется на традиционную для большинства монархий – от отца к сыну.

Принц-реформатор?

От нового наследного принца ожидают серьезных реформ. С его именем связан, в частности, план масштабных экономических преобразований под названием "Видение-2030", цель которого — превратить королевство в крупнейшего мирового инвестора. Значительная часть документа, который был обнародован в апреле 2016 года, посвящена трансформации общего инвестфонда, который власти Саудовской Аравии намерены сделать саудовским инвестиционным центром за рубежом, а также частичной приватизации государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

По словам нового наследного принца, страна для снижения нефтезависимости намерена сформировать крупнейший в мире суверенный фонд на 2 триллиона долларов для наиболее ценных активов королевства в рамках подготовки к концу нефтяной эпохи.

План по плавному отказу от ориентированности на нефть должен, по замыслу наследного принца, заработать в ближайшее время. Во всяком случае, часть акций Saudi Aramco будет размещена на внешних рынках уже в следующем году. "План по продаже 5% Saudi Aramco будет реализован в 2018 году", — сообщал ранее Мухаммед бен Салман.

По его словам, доходы от этого помогут создать другие инвестиционные возможности. "Продажа части акций пойдет на развитие экономики и создание дополнительных рабочих мест", — считает Мухаммед бен Салман.

В то же время он указал, что правительство Саудовской Аравии будет определять объем добычи нефти компанией даже после продажи части ее акций в частные руки.

Йеменская кампания

Еще один крупный "проект", ассоциирующийся с Мухаммедом бен Салманом, – операция в Йемене. В этой стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С марта 2015 года правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Мухаммед бен Салман ранее заявлял, что Саудовская Аравия не могла не вмешаться в ситуацию в Йемене. "Перед нами не стояло выбора, вмешиваться ли в войну в Йемене на стороне законных властей, иначе развитие событий пошло бы по еще более плохому сценарию. Промедление с вмешательством в ситуацию в Йемене усугубило бы опасность, которую представляют собой мятежники", — говорил он в интервью саудовскому телеканалу MBC.

По его словам, королевство поддерживало политические инициативы, чтобы избежать войны в Йемене. Но при этом Мухаммед бен Салман подчеркивал, что в случае крайней необходимости Саудовская Аравия может отправить в соседнюю страну войска и покончить с мятежниками из "Ансар Алла" в течение короткого времени.

Борьба за власть продолжится

По мнению советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, назначение в Саудовской Аравии нового наследного принца говорит о том, что в королевстве осознают необходимость экономических и политических реформ, но говорить об окончательной победе в борьбе за власть пока рано.

"То, что происходит сейчас в Саудовской Аравии, означает коренную реформу в вопросе престолонаследия. Если на протяжении большей части существования Королевства Саудовская Аравия власть передавалась от брата к брату, то сейчас мы видим нечто новое: к власти готовится не брат короля, а один из его сыновей. Собственно, и отправленный в отставку прежний наследный принц Мухаммед бен Наиф был не братом его величества, а племянником. То есть, такого рода реформы начали готовиться загодя, еще в 2015 году, когда король Салман взошел на престол", — сказала Супонина в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, с момента восшествия на престол король присматривался к обоим принцам. "У Мухаммеда бен Наифа было больше опыта. Тем не менее, за два года сын короля набрал политический вес, с ним познакомился президент США Дональд Трамп, и многие другие мировые лидеры, включая президента Путина. Все это позволило, не торопясь, принять данное решение", — считает она.

Эксперт указала, что именно с принцем Мухаммедом бен Салманом связан проект экономических реформ в королевстве, рассчитанный до 2030 года.

"Принятое королем решение говорит еще и том, что Саудовская Аравия понимает необходимость проведения экономических и политических реформ. Однако борьба за власть в королевстве, на мой взгляд, еще продолжится и будет острой", — отметила Супонина.

В свою очередь, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов, считает, что Мухаммед бен Салман продолжит линию, взятую еще на предыдущем посту, и говорить о новых реформах пока рано.

"В этот период времени Мухаммед бен Салман предпринял целый ряд таких энергичных, заметных и весомых шагов и в экономической сфере, и в международной сфере. Поэтому речь уже не идет об изменении позиции, а, может быть, наоборот, о консолидации той линии, которую мы видели, тех решений, которые принимал король и которые во многом дальше принимали более развернутую форму, в тех решениях, которые дальше уже осуществлял Мухаммед бен Салман", — отметил Бакланов.

РФ всегда понимала

По его словам, будущее повышение Мухаммеда бен Салмана могло учитываться уже в ходе его визита в Россию в конце мая этого года, в ходе которого он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это факт (что он мог обсуждать взаимодействие с РФ в своем новом качестве в ходе визита в Москву)", — сказал Бакланов РИА Новости, отметив, что Мухаммед бен Салман всегда играл значительную роль при нынешнем короле.

По словам бывшего посла, несмотря на трудности в отношениях между Москвой и Эр-Риядом, связанные с ситуацией в арабском мире, в Сирии, двустороннее сотрудничество продвигается довольно хорошо.

"Последние полтора года были самыми успешными за всю историю наших отношений, потому что мы оказались лидерами в пересмотре подходов к ценовой планке на нефть. Наша договоренность составила основу договоренности между странами ОПЕК и независимыми производителями в плане снижения уровня добычи, с тем чтобы выправить ситуацию на рынке, приостановить падение котировок на нефть, поправить дело и выйти на планку, которая является справедливой", — указал Бакланов.

"Здесь сотрудничество очень успешное, и естественно, очень активную роль не мог не играть нынешний наследный принц Мухаммед бен Салман", — подчеркнул он.

Супонина согласилась с тем, что уже в ходе визита саудовского принца в Москву можно было предполагать, что он пойдет на повышение.

"В России всегда понимали вес и влияние сына короля, министра обороны Мухаммеда бен Салмана, несмотря на его молодой возраст. Не случайно именно с ним в последнее время встречался не только российский лидер, но и американский, и многие другие. Было понятно, к чему идет дело, что король готовит своего сына к новому важному назначению, к возможному будущему восшествию на престол", — отметила она.