Эмир Катара передал послание для Путина, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал через посла государства в РФ послание для президента РФ Владимира Путина, сообщил корреспондент катарского телеканала "Аль-Джазира" в Москве.

"Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил письменное послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором затронул тему двусторонних отношений и последние события в связи с (дипломатическим — ред.) кризисом в Персидском заливе. Письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передал посол Катара в Москве Фахд бен Мухаммад аль-Аттыйя", — сообщил телеканал.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.