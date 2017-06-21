Белоруссия договорилась с Россией о покупке 12 истребителей Су-30СМ

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты Су-30СМ, сообщил в среду министр обороны республики Андрей Равков.
"Будет растянуто по времени года на три", — сказал Равков журналистам.
Он уточнил, что исполнение контракта предусматривается после начала его финансирования. "Как только будет начало финансирования, этот контракт вступает в силу", — заявил министр, не уточнив сроков.
Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО страны Олег Двигалев сообщал, что Белоруссия планирует до 2020 года приобрести не менее эскадрильи многоцелевых самолетов нового поколения Су-30СМ.