Медведев назвал Бразилию ключевым партнером России в Латинской Америке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бразилия является ключевым партнером РФ в Латинской Америке, экономические процессы в двух странах очень похожи, задача — увеличить товарооборот, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В среду глава российского правительства принял президента Бразилии Мишела Темера, который находится в Москве с официальным визитом.

"Бразилия является нашим ключевым партнером в Латинской Америке", — сказал Медведев, приветствуя Темера.

Он подчеркнул, что визит бразильского президента имеет важное значение для развития двухсторонних отношений, которым исполняется в 2018 году 190 лет.

"Эти процессы (экономические), они очень сходные, и именно поэтому важно смотреть, что происходит у друзей, может быть и использовать какие-то решения, которые принимаются нашими партнерами в своей практике. В экономике наша задача и в двусторонних отношениях, наверное, интенсифицировать товарооборот, потому что в прошлом году он в силу экономических причин просел. Хотя в этом году наблюдается хорошая тенденция, он уже вырос почти на треть. И эти позитивные моменты нужно закрепить, диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей", — сказал российский премьер.