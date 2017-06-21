Реинтеграция Донбасса противоречит минским соглашениям, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Идея законопроекта о реинтеграции Донбасса диаметрально противоположна положениям минских соглашений, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник, назвав проект закона "умозрительным документом".

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. В самопровозглашенной Донецкой народной республике, в свою очередь, заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей.

"Подчеркну, что это совсем не закон, а некие "мысли вслух", которые могут претерпеть существенные изменения в ходе подготовки самого текста закона, если таковой когда-то появится. И все же в самой концепции указывается на действия ВСУ в рамках минских соглашений. Однако же сама эта постановка вопроса противоречит духу минских соглашений, которые направлены на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а не на "восстановление территориальной целостности… расширяя возможности ВСУ и других вооруженных формирований", — подчеркнул Мирошник.

Он пояснил, что первые три пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений требуют установления режима тишины в Донбассе, разведения вооружений на безопасные расстояния и действенный мониторинг со стороны международных наблюдателей.

"Там (в тексте минских соглашений, — ред.) ничего не говорится об изменении формата АТО на военную операцию или выдумывание иных правовых норм, чтобы обойти статьи конституции Украины, которые в принципе запрещают использовать вооруженные силы против своих граждан", — уточнил собеседник агентства.

Мирошник заявил, что данный документ, вероятнее всего, поставит под большой вопрос даже саму возможность проведения местных выборов в Донбассе. По его словам, в концепции также нет упоминания об особом статусе отдельных районов Донбасса, который был установлен другим законом Украины, но так и не вступил в законную силу.

"Нет смысла детально разбирать умозрительный документ, статус которого однозначно не определен. С уверенностью можно сказать только одно: направленность этого документа диаметрально противоположна минским соглашениям по мирному урегулированию конфликта. А исходя из заявлений самого Порошенко, о том, что этот закон будет представлен и обсуждён с международными партнёрами, но не с представителями Донбасса, то и практическая его ценность стремится к нулю", — заключил представитель ЛНР.