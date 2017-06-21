Основателю группы "Агата Кристи" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Одному из основателей российской группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову запрещен въезд на Украину на пять лет, сообщило в среду украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Сообщаем, что указанному гражданину (Вадиму Самойлову — ред.) Службой безопасности Украины 29.04.2015, в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд на Украину сроком на пять лет", — сообщили в спецслужбе в ответ на запрос издания.

По данным издания, Самойлов не раз приезжал на подконтрольную ополченцам территорию Донбасса, чтобы поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а в сентябре 2015 года глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил музыканту орден за заслуги.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.