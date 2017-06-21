Савченко прокомментировала визит Порошенко в США

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, считает, что Киеву не стоит ждать от США "никакого бесплатного летального вооружения" и разрешения проблем Украины.

Президент Украины Петр Порошенко находится сейчас в Вашингтоне с рабочим визитом, где во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. Порошенко по итогам встречи отметил, что увидел в США надежного стратегического партнера. Он также заявил, что получил от Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений. При этом Порошенко на встрече с Тиллерсоном обсудил "пути предоставления оборонительного оружия" Украине.

"Не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведет к эскалации конфликта, это понятно. Твердая, поддержка — да, конечно. А когда американцы нас не поддерживали? Всегда твердо поддерживали… Поэтому санкции (США против РФ будет — ред.) исключительно в той мере, в которой они будут выгодны Америке. Поэтому не стоит ожидать, что кто-то своими руками решит за нас наши проблемы", — сказала Савченко в комментарии телеканалу "112. Украина" в среду.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.