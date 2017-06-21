Очередной гуманитарный конвой отправится в Донбасс 27 июля

Разгрузка грузового автомобиля 64-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Разгрузка грузового автомобиля 64-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью отправится в Донбасс 27 июля, сообщил замглавы МЧС России Олег Баженов.

"На 27 июля запланирована доставка очередного гуманитарного груза", — сказал он в Совете Федерации на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины.

По его словам, конвой доставит медикаменты, средства санитарной эпидемиологической обработки, учебную литературу и продуктовые детские наборы.

Предыдущий, 66-й гумконвой в Донбасс Россия отправила 15 июня.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.