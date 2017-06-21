Очередной гуманитарный конвой отправится в Донбасс 27 июля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью отправится в Донбасс 27 июля, сообщил замглавы МЧС России Олег Баженов.
По его словам, конвой доставит медикаменты, средства санитарной эпидемиологической обработки, учебную литературу и продуктовые детские наборы.
Предыдущий, 66-й гумконвой в Донбасс Россия отправила 15 июня.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.