В Кремле не собираются давать оценку переговорам Трампа и Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле не собираются давать оценку переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, это дело не Москвы, а американских и украинских экспертов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наше дело — давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встречи президента Порошенко и президента Трампа. Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей", — сказал он журналистам.

"Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей", — добавил Песков.

Порошенко находится в Вашингтоне с рабочим визитом, где во вторник встретился с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.