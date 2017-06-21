В Кремле не собираются давать оценку переговорам Трампа и Порошенко

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле не собираются давать оценку переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, это дело не Москвы, а американских и украинских экспертов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей", — добавил Песков.
Порошенко находится в Вашингтоне с рабочим визитом, где во вторник встретился с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.