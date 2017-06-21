Евросоюз назначил спецпосланника в Афганистане

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назначила спецпосланника ЕС в Афганистане, говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.

Как сообщается, на эту должность был назначен высокопоставленный чиновник службы Ролан Кобиа (Roland Kobia). В настоящий момент он занимает пост главы представительства ЕС в Мьянме. Главной задачей спецпосланника станет оказание поддержки Евросоюза в обеспечении долгосрочного мира и процветания в Афганистане и в регионе.

"Ролан Кобиа обладает долголетним опытом мирного урегулирования в Азии и Африке. Его назначением Европейский Союз подтверждает свою приверженность сотрудничеству с нашими афганскими друзьями в области установления мира в стране раз и навсегда…, а также поддержки стабильности и развития страны, верховенства закона и прав человека", — приводятся в заявлении слова Могерини.

Спецпосланник вступит в новую должность с 1 сентября 2017 года и будет тесно сотрудничать с назначенным ранее главой представительства ЕС в Афганистане Пьером Майодоном (Pierre Mayaudon).