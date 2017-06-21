В ООН заявили о резком увеличении числа погибших мирных жителей в Донбассе

ЖЕНЕВА, 21 июн — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил о резком увеличении числа погибших и раненых среди мирного населения в Донбассе в 2017 году.

"В этом году с 1 января по 18 июня мониторинговая миссия по правам человека на Украине зафиксировала 375 пострадавших среди гражданского населения из-за конфликта — 67 человек убитых и 308 раненых. Это на 74% больше, чем за тот же период в 2016 году", — сказал он, выступая с устным обновлением доклада о ситуации с правами человека на Украине в ходе 35-й сессии СПЧ ООН.

Глава УВКПЧ отметил, что за отчетный период только из-за обстрелов погиб 31 мирный житель, 178 человек было ранено. Это вдвое больше, чем данные за тот же период 2016 года (12 убито и 76 ранено).

"Статистика говорит об изменении природы конфликта. Он усиливается, в то время как обе стороны расположены близко друг от друга, а тяжелое вооружение, солдаты и члены вооруженных групп очень часто располагаются в районах проживания мирного населения, рядом с гражданской инфраструктурой. Вместе с тем тенденция к росту нарушений режима прекращения огня указывает на отсутствие политической воли для завершения конфликта", — подчеркнул Зейд Раад аль Хуссейн.

Верховный комиссар при этом отметил, что в целом количество жертв на Украине снизилось по сравнению с 2014 и 2015 годами, что свидетельствует о пользе реализации минских соглашений для спасения мирных жителей.